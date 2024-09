Mehr Leerstand in der Innenstadt „Warum seid ihr nicht in unserem schönen Bonn?“

Der Leerstand in Bonn ist kein neues Phänomen, doch die Lage scheint sich immer weiter zu verschärfen. „Wir hatten in der Friedrichstraße ein Ladenlokal zu vermieten“, erzählt Karina Kröber. Sie ist Geschäftsführerin von „Kröber Hören + Sehen“ und im Vorstand des Vereins City-Marketing Bonn. Sie erklärt, obwohl der Quadratmeterpreis des angebotenen Ladenlokals unter dem Mietspiegel gelegen habe, habe es mehr als eineinhalb Jahre keinen Interessenten gegeben. „Noch nicht mal einen Interessenten, den wir abgelehnt haben“, sagt sie. Auch Philipp Blömer, der Geschäftsführer von „Blömer am Markt“, berichtet davon, dass Ladenlokale lange leer stehen und es keine Nachfrage mehr gibt. „Vor allem in den 1A-Lagen“, sagt er.