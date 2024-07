Legionellen-Gefahr Wasserhähne laufen lassen schützt nicht allein

Eine längere Urlaubsreise bedeutet auch immer, dass das Wasser im Haus oder der Wohnung in den Leitungen stillsteht. Diese Tatsache birgt Risiken für die späteren Heimkehrer, wie die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) von Bonn/Rhein-Sieg-Kreis/Euskirchen in einer Pressemitteilung am Montag veröffentlichte. „Gerade in der Urlaubszeit steigt die Legionellen-Gefahr, da die Wasserleitungen nicht benutzt werden. Daher sollte man nach der Rückkehr das Wasser an allen Entnahmestellen einige Minuten laufen lassen, um das stehende Wasser in den Leitungen und Behältern durch frisches zu ersetzen“, heißt es in der Mitteilung.