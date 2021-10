Im „Urban Soul“-Neubau : Termin für Eröffnung des Bonner Lego-Ladens bekanntgegeben

Bonn In Bonn wird ein Lego-Store eröffnen. Das hat nun auch die Lego GmbH bestätigt. Neben dem Ort des neuen Geschäfts ist nun auch klar, dass der Laden schon in wenigen Wochen aufmachen soll.

Jetzt also doch: Die Lego GmbH hat ihre Ansiedlungspläne für Bonn bestätigt. Der neue Shop am Hauptbahnhof soll am 4. November eröffnet werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Lego hat wie berichtet rund 400 Quadratmeter im „Urban Soul“-Neubau an der Poststraße gemietet. In der vorigen Woche hatte sich der Spielzeughersteller aus Dänemark dazu noch bedeckt gehalten. Zu den bisher 14 Lego-Läden in Deutschland kommen bis Jahresende außerdem weitere zwei in Dresden und in Berlin hinzu. Sie sind laut Pressemitteilung mit großen Spieltischen und einer „Pick a Brick“-Wand ausgestattet – einer Wand mit Lego-Steinen in allen erhältlichen Farben, die bei der Suche nach den passenden Bausteinen und Minifiguren helfen soll. „Unsere Marktforschung hat gezeigt, dass unsere Fans die einzigartige Lego-Markenwelt mit allen Sinnen erleben wollen – egal ob Groß oder Klein“, wird Karen Pascha-Gladyshev, die Geschäftsführerin der Lego GmbH und für Deutschland, Österreich und die Schweiz, in der Mitteilung zitiert.