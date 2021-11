Im „Urban Soul“-Neubau : Lego-Store öffnet bald in der Bonner Innenstadt

Bonn Bald können sich die Klötzchen-Fans im Bonner Lego-Store tummeln. Dann eröffnet der Laden mit leichter Verzögerung im „Urban Soul“-Komplex. Auch Playmobil kommt demnächst nach Bonn.

Ursprünglich hatte Lego vor, das Geschäft schon am 4. November zu eröffnen; es gab aber offenbar Zeitverzug bei der Herrichtung der Ladenfläche. Lego baut in diesem Jahr seine Präsenz in Deutschland aus. Mit zwei weiteren Neueröffnungen in Berlin und Dresden betreibt der Konzern nach eigenen Angaben 17 eigene Geschäfte in deutschen Städten, weltweit sind es demnach 737 in 50 Ländern. In der Bonner Innenstadt bekommt Lego in Kürze Konkurrenz durch Playmobil – auf rund 1000 Quadratmetern im früheren „Puppenkönig“-Gebäude an der Gangolfstraße.