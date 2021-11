Neuer Laden am Hauptbahnhof : Lego Store in Bonn wird offenbar später eröffnet

Der neue Lego Store am Samstag, 30. Oktober: Noch ist nicht zu erkennen, an welchem Tag das Geschäft tatsächlich eröffnet wird. Foto: Baumann/Andreas Baumann

Bonn Der Umbau des Geschäfts dauert wohl länger als geplant. Der dänische Konzern beantwortet allerdings keine Fragen dazu.

Eigentlich hatte der dänische Klötzchen-Konzern angekündigt, das Geschäft im „Urban Soul“-Komplex am Donnerstag, 4. November, öffnen zu wollen. Doch aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass sich die nötigen Umbauten auf den rund 400 Quadratmetern Ladenfläche verzögert haben. Die Lego GmbH äußerte sich auf GA-Anfrage jedoch ebenso wenig wie der Vermieter. Auch am Geschäft an der Poststraße selbst ist kein Eröffnungsdatum genannt.

Wie die Internetredaktion Stonewars.de berichtet, soll die Eröffnung sich um etwa zwei Wochen verschieben. Das sei im Lego Store in Köln zu erfahren gewesen, schreiben die Spielzeug-Fans. Sie recherchieren häufig in den Läden vor Ort, weil der Lego-Konzern Medienanfragen oft unbeantwortet lässt.

Lego will Geschäft in Bonn eröffnen

Lego hat nach einer Neueröffnung in Dresden bislang 15 Läden in Deutschland; neben dem Bonner Geschäft ist laut Ankündigung des Unternehmens noch ein weiteres in Berlin geplant. Sie sind mit Spieltischen und einer „Pick a Brick“-Wand ausgestattet – mit Lego-Steinen in allen erhältlichen Farben, die bei der Suche nach den passenden Bausteinen und Minifiguren helfen soll. In Bonn wird zudem der ehemalige „Puppenkönig“ an der Gangolfstraße zur Playmobil-Erlebniswelt auf rund 1000 Quadratmetern umgebaut. Eröffnung soll dort rechtzeitig vor Weihnachten sein.