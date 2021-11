Neuer Termin steht fest : Lego Store in Bonn wird später als geplant eröffnet

Der neue Lego Store am Samstag, 30. Oktober: An dem Geschäft selbst ist nicht zu erkennen, an welchem Tag der Laden tatsächlich eröffnet wird. Das Unternehmen nannte den Termin nun aber über Instagram. Foto: Baumann/Andreas Baumann

Update Bonn Eigentlich sollte an diesem Donnerstag der Lego Store im „Urban Soul“-Komplex in Bonn eröffnen. Doch die Eröffnung verzögert sich. Nun gibt es einen neuen Termin.

Die Eröffnung des Lego Stores am Bonner Hauptbahnhof verzögert sich. Eigentlich hatte der Klötzchen-Konzern angekündigt, das Geschäft im „Urban Soul“-Komplex am 4. November öffnen zu wollen. Doch aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass sich die Umbauten auf den rund 400 Quadratmetern Ladenfläche verzögert haben.

Die Lego GmbH äußerte sich auf GA-Anfrage ebenso wenig wie der Vermieter. Auch am Geschäft an der Poststraße ist kein Eröffnungsdatum genannt. Wie Lego jedoch selbst auf Instagram mitteilte , soll die Eröffnung nun am 19. November erfolgen.

Lego will Geschäft in Bonn eröffnen

Eröffnung noch vor Weihnachten : Lego will Geschäft in Bonn eröffnen

Lego hat nach einer Neueröffnung in Dresden bislang 15 Läden in Deutschland; neben dem Bonner Geschäft ist laut Ankündigung des Unternehmens noch ein weiteres in Berlin geplant. Sie sind mit Spieltischen und einer „Pick a Brick“-Wand ausgestattet – mit Lego-Steinen in allen erhältlichen Farben, die bei der Suche nach den passenden Bausteinen und Minifiguren helfen soll. In Bonn wird zudem der ehemalige „Puppenkönig“ an der Gangolfstraße zur Playmobil-Erlebniswelt auf rund 1000 Quadratmetern umgebaut. Eröffnung soll dort rechtzeitig vor Weihnachten sein.