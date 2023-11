Wieso eine Schulleiterin Verständnis hat Lehrer an Bonner Schulen streiken für besseren Lohn

Bonn · Angestellte an Bonner Schulen haben am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt, was vereinzelt zu Unterrichtsausfall geführt hat. Eine Schulleiterin erklärt, wieso sie Verständnis für den Protest hat.

22.11.2023 , 19:00 Uhr

Wie ihre Kollegen aus Chemnitz nahmen auch Lehrer aus Bonn an den bundesweiten Protesten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft teil. Foto: dpa/Kristin Schmidt

