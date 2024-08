Leiter des Bonner SGB in Sicht Stadt nennt Wunschbesetzung für Städtisches Gebäudemanagement

Nun steht namentlich fest, wen die Stadt Bonn für den Chefposten des Städtischen Gebäudemanagements (SGB) vorschlagen wird. Rachid Jagou – derzeit in ähnlicher Funktion Betriebsleiter des Krefelder Gebäudemanagements – soll die seit dem Rauswurf von Lutz Leide vakante Stelle ausfüllen. Formal hat sich der SGB-Ausschuss in einer für den 26. August geplanten Sitzung mit der Spitzenpersonalie zu befassen. Der Rat kann im nicht-öffentlichen Teil seiner nächster Sitzung am 29. August die Stelle mit dem Sohn einer marokkanischen Gastarbeiterfamilie besetzen.