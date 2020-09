Lesefest in Bonn gestartet : Käpt’n Book vermisst die Unbeschwertheit

Bonn Das traditionsreiche Lesefestival ist in zwei Museen unter Schutzmaßnahmen gestartet. Dem Käpt’n-Darsteller Hanno Friedrich fehlt zwar das Bad in der Menge. Er ist aber froh, dass es trotz Pandemie bis zum 11. Oktober Lesungen für Kinder geben wird.

„Man kann es fast als Wunder bezeichnen, dass es stattfindet“, sagte Hanno Friedrich, der wieder in die Rolle des Maskottchens schlüpft. Er genoss, was im Forum des Museums zu sehen war: Das Kammerensemble des Beethoven Orchesters Bonn begleitete Autorin Brigitte Werner bei ihrer Lesung zu „Wum und Bum und die Damen Ding Dong“. Die Musik war eigens dafür komponiert worden.

Viele Veranstaltungen gibt es bis zum 11. Oktober, darunter auch weitere Familienfeste: am 3. Oktober im Haus der Geschichte und in der Brotfabrik, am 10. Oktober im Haus der Bildung und am letzten Tag im August-Macke-Haus. Der Abschluss wird im Deutschen Museum gefeiert. Überall wird es ähnlich ablaufen wie bei der Eröffnung. Für den Käpt’n fehlt dabei etwas. „Die Begegnung mit den Kindern ist, was den Zauber des Festes ausmacht.“ Friedrich hofft auf ein normales Lesefest im kommenden Jahr vom 20. September bis 10. Oktober. kpo