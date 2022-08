Aktion von GA und bpb : Leser zeigen Fotos von innovativen Verkehrskonzepten

Bonn Im Rahmen einer gemeinsamen Fotoaktion des General-Anzeigers und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) haben Leser zahlreiche Bilder zu innovativen Verkehrskonzepten geschickt, die sie auf Urlaubsreisen gesehen haben.

Ein System von Fahrrad-Parkhäusern in den Niederlanden, Außengastronomonie statt Autos auf der Fahrbahn in Schweden, geschützte Radwege in Frankreich: Die GA-Leser haben im Ausland viele Beispiele für moderne Verkehrskonzepte gefunden. Im Rahmen einer gemeinsamen Fotoaktion des General-Anzeigers und der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) sind zahlreiche Bilder und Hinweise in der Redaktion eingetroffen – das in Bonn heißdiskutierte Verkehrsthema beschäftigt die Menschen offensichtlich auch auf Urlaubsreise. Wir zeigen auf dieser Seite eine kleine Auswahl der Fotos.