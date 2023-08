Bonner Aktivist bei der Letzten Generation Germanistik-Dozent wegen Farbattacken auf RWE-Zentrale verurteilt

Bonn · Während der Bonner Christopher Sappok wegen seines Engagements für die „Letzte Generation“ am Dienstag vor dem Essener Amtsgericht stand, taten andere genau das, was ihm zur Last gelegt wurde. Sie besprühten die RWE-Zentrale mit Farbe.

29.08.2023, 18:31 Uhr

Der Bonner Christopher Sappok (rechts) hat in den vergangenen Monaten zweimal die RWE-Zentrale in Essen mit Farbe beschmiert. Dafür wurde er nun vor dem Amtsgericht Essen zu einer Geldstrafe von 9000 Euro verurteilt. Foto: Letzte Generation

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

