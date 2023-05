Demo in Bonn „Letzte Generation“-Aktivisten marschieren vom Hofgarten nach Beuel

Einige Dutzend Aktivisten der „Letzten Generation“ versammelten sich am Mittwochnachmittag im Hofgarten in Bonn. Gemeinsam wollten die Teilnehmer über die Kennedybrücke in Richtung Beuel ziehen. Nach GA-Informationen hatten sich die Demo-Teilnehmer mit der Polizei geeinigt, keine Klebeaktionen vorzunehmen. Für Stau könnte die Demonstration in der Bonner City trotzdem sorgen.