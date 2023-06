Marsch durch die Stadt Letzte Generation protestiert am Montagnachmittag in Bonn

„Der Protest heute ist anlässlich des Auftakts der Bonner Vorbereitungskonferenz für den Weltklimagipfel 2023 in Dubai. Wir appellieren an alle Teilnehmer:innen, sich für einen schnellen und verbindlichen Wandel zu positionieren“, heißt es von der Letzten Generation. Schon am Montagmorgen klebten sich sechs Aktivisten auf die Köln-Mülheimer Straße in Deutz.