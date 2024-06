Silberschleier am Horizont Warum leuchtende Wolken am Nachthimmel zu sehen sind

Laut Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe des Wetterportals Wetteronline, entstehen die Wolken in einer Schicht der Erdatmosphäre, in der so genannten Mesosphäre in 80 bis 85 Kilometern Höhe. Dort bildeten sich bei einer Temperatur von minus 130 Grad Eiskristalle. Diese würden nachts von der unter dem Horizont stehenden Sonne angestrahlt.