Absichtserklärung von Stadt und Erzbistum Liebfrauenschule bleibt als Schulstandort in Bonn erhalten

Die Stadt Bonn und das Erzbistum Köln haben in einer Absichtserklärung vereinbart, dass die Liebfrauenschule (LFS) in der Südstadt als Schulstandort erhalten bleiben soll – auch wenn das Erzbistum die Trägerschaft abgibt. Das teilten die Beteiligten am Mittwoch mit. „Für die Zeit, ab der die Schule keine neuen Eingangsklassen mehr bildet, soll die schulische Nutzung schrittweise und aufwachsend auf die Stadt übergehen“, erklärte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.