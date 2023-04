Drohendes Aus des Gymnasiums Bonner CDU-Spitzen schreiben wegen Liebfrauenschule an Woelki

Weitere Unterstützung in ihrem Kampf zur Rettung ihres Gymnasiums in der Südstadt erhält die Schulgemeinde der Liebfrauenschule: Fünf frühere Vorsitzende der Bonner CDU sowie der amtierende Parteichef und Bad Godesberger Bezirksbürgermeister Christoph Jansen haben gemeinsam einen Brief an Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki verfasst.