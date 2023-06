Von Stadt Bonn und Erzbistum Elternvertretung kritisiert Absichtserklärung zur Liebfrauenschule

Die Liebfrauenschule (LFS) in Bonn soll als Schulstandort erhalten bleiben und die „schulische Nutzung“ an die Stadt übergehen - das haben Kommune und Erzbistum Köln in einer Absichtserklärung nun festgelegt. Die Elternschulpflegschaft des Mädchengymnasiums hat dazu auf der Internetseite „Rettet die LFS“ eine kritische Stellungnahme veröffentlicht. „Die Absichtserklärung des Erzbistums mit der Bundesstadt Bonn erwischt uns ohne jede Vorwarnung!“, erklärte sie. „Wir arbeiten weiter daran, einen anderen privaten Träger zu finden, der den wertegebunden Charakter unserer Liebfrauenschule erhält und weiterentwickelt.“ Die Schulpflegschaft wolle darüber am Dienstagabend mit dem Erzbistum sprechen.