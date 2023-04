Schließung der Liebfrauenschule Weihbischof Puff spricht mit Schulgemeinde

Mit Blumen empfingen am Dienstagabend Schülerinnen der Liebfrauenschule Weihbischof Ansgar Puff vor dem Gymnasium an der Königstraße. Puff war mit weiteren Vertretern des Erzbistums Köln in die Südstadt gekommen, um wie verabredet mit einer Delegation der Schulgemeinde detailliert über die Gründe zu sprechen, die zur Entscheidung des Bistums geführt haben, die Schule spätestens 2029 zu schließen.