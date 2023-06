Zukunft des Mädchengymnasiums Eltern der Bonner Liebfrauenschule suchen nach einem neuen Schulträger

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für die Liebfrauenschule (LFS) geht damit das sicherlich aufregendste Schuljahr in der mehr als 100 Jahre alten Geschichte des Mädchengymnasiums in der Südstadt zu Ende. Die große Frage ist, wie es mit der Schule weitergeht, seit bekannt wurde, dass das Erzbistum Köln als Träger nicht mehr zur Verfügung stehen und das Gymnasium bis 2029 auslaufen lassen will. Die Schulgemeinschaft hat kürzlich auf einer Versammlung beschlossen, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und nach einem neuen, privaten Träger zu suchen.