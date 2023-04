Drohende Schließung in Bonn Eltern werfen Bistum wegen Liebfrauenschule Falschmeldung vor

Gesprächsmarathon in der Liebfrauenschule (LFS): Bis nach 23 Uhr saßen am Dienstagabend Vertreter des Erzbistums Köln mit Weihbischof Ansgar Puff an der Spitze sowie der Schulgemeinde und Bonns Stadtdechant Wolfgang Picken zusammen, um über die Entscheidung zur Schließung des Mädchengymnasiums an der Königstraße zu reden. Über Inhalt und Ergebnis des Gesprächs gingen am Mittwoch die Meinungen allerdings ziemlich auseinander.