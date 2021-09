Karneval in Bonn : Liebliche Lilli will Kessenich regieren

Kessenich Die KG Weiss-Blau hat ihre neue Kessenixe vorgestellt. Lilli Piekatz wird Ende November in der Markusschänke proklamiert.

Die KG Weiss-Blau eine neue Tollität: Lilli Piekatz (38) wird als Kessenixe Lilli I. in der kommenden Session regieren. Begleitet wird sie von Hofdame Julia Jankowski, Adjutantin Cornelia Rambke und Adjutant Klaus Schreck. Als Krabbe fungiert weiterhin Mathias Repp. Mit der Proklamation im November übernimmt Lilli I. ihr Regiment unter dem Motto „Uns wirf nix us der Bahn, wir segeln weiter im Narrenkahn“.

„Es ist für mich eine Ehre, und ich freue mich einfach unglaublich. Ich habe in Kessenich meine Heimat gefunden und fühle mich hier sehr wohl“, sagt Piekatz. „Mit Lillis Lieblichkeit und dem Zepter als Hummer gegen Kummer den Frohsinn in den Sälen versprühend, werden wir eine super Session erleben“, freut sich Präsidentin Sabine Henrich. Mit Piekatz habe man sich dank eines Vereinsmitglieds eine besonders herzliche Kessenixe geangelt. Geboren wurde sie in Berlin. Aber bereits im ersten Lebensjahr zog sie ins Rheinland wuchs in Muffendorf auf. Nach ihrer Schulzeit absolvierte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester im Ableger des Marienhospitals in Kessenich. Danach wurde sie Fachkrankenschwester für Intensiv und Anästhesie. Heute ist sie in der pflegerischen Leitung einer Intensivabteilung.