„Lieblingslieder“ in der Rheinaue : Dieter Bohlen feiert am Abend sein Bühnen-Comeback in Bonn

Viele Schlagerstars geben sich bei „Lieblingslieder“ in der Bonner Rheinaue die Ehre. Foto: Markus Krampe Entertainment Group

Bonn 30.000 Fans feiern am Samstag ein neunstündiges Open-Air-Festival in der Rheinaue. Bei „Lieblingslieder“ werden Stars wie Vanessa Mai, Beatrice Egli, Michelle, DJ Ötzi und Giovanni Zarrella erwartet. Auch der „Pop-Titan“ Dieter Bohlen wird auf der Bühne stehen.



In der Rheinaue geben sich am heutigen Samstag die Schlagerstars die Klinke in die Hand. Bei dem eintägigen Open-Air-Festival „Lieblingslieder - Deutschlands größtes Ohrwurm-Spektakel“ stehen unter anderem Giovanni Zarrella, Ross Antony, Vanessa Mai, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Ben Zucker, Michelle und Marianne Rosenberg auf der Bühne. Als Special-Guest wird am Abend Dieter Bohlen erwartet. Der 68-jährige Musikproduzent, Moderator und Songwriter wird Hits aus seiner „Modern Talking“-Zeit zum Besten geben.

Bohlen gibt Vorgeschmack auf seine Tour im kommenden Jahr

Erst am Freitag kündigte der „Pop-Titan“ das „größte Comeback aller Zeiten“ an, denn er wird im kommenden Jahr nicht nur an den Jury-Tisch bei „Deutschland sucht den Superstar“ zurückkehren, sondern mit seinen Hits auch auf Tour gehen. Im April und Mai 2023 wird er auf zahlreichen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen. Einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen seine Fans am Abend nun in Bonn.

Wer allerdings nicht in Bonn dabei ist, ist Jürgen Drews. Er wurde zwar im Vorfeld angekündigt, vor wenigen Wochen verkündete der Schlagerstar im Fernsehen aber sein Karriereende - im Herbst soll endgültig Schluss sein. Am Freitag stellte auch das Management von Drews via Instagram und Facebook klar, dass der „König von Mallorca“ nicht in Bonn auftreten wird.

Ab dem Bonner Hauptbahnhof fahren keine Bahnen

Mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet Veranstalter Markus Krampe in der Bonner Rheinaue. Die Stadtwerke Bonn (SWB) erinnerte die Schlagerfans daran, dass am Samstag aufgrund von Bauarbeiten keine Straßenbahnen in die Rheinaue fahren. Vom Hauptbahnhof kommend verkehren die Busse der Linien 610 und 611 im Zehn-Minuten-Takt.