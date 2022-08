Schlagerevent in der Rheinaue : Das sollten Sie zum Schlagerfestival „Lieblingslieder“ in Bonn wissen

Festival in der Bonner Rheinaue : 30.000 Schlager-Fans sollen Bohlen, Drews und Co. zujubeln Am 6. August findet ein neunstündiges Open-Air-Festival in der Bonner Rheinaue statt. Bei „Lieblingslieder“ werden neben 30.000 Besuchern auch Stars wie Michelle, Jürgen Drews, Dieter Bohlen und DJ Ötzi erwartet. Alle Infos gibt es hier.