Bonner Lieblingslokale Enstpannen mit der „Let’s Dance“-Designerin im „Il punto“

Bonn · Was haben die Kostümdesignerin der Tanz-Show „Let´s Dance“ und der Chef eines Edel-Italieners gemeinsam? Erstaunlich viel, zeigt der Besuch mit Katia Convents in ihrem Lieblingslokal „Il punto“ in Bonn.

02.07.2024 , 10:00 Uhr

Designerin Katia Convents und Ettore Di Pietrantonio, Chef des „Il Punto“, kennen sich schon seit den 1990er-Jahren. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn