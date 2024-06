Uber Eats, Lieferando, Flink Diese Lieferdienste sind in Bonn unterwegs

Ob auf vier oder zwei Rädern, ob Supermarkteinkauf, fertiges Gericht oder Computerspiel im Gepäck: In Bonn gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Lieferdiensten. Fahrradkuriere mit Kühlrucksäcken in knalligen Farben sind in der Stadt zahlreich zu beobachten, zum Beispiel von Flink und Wolt. Die Dienste von Rewe und Picnic haben Lieferwagen.