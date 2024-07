Stadt Bonn zahlt Millionen für Miete Mietvertrag für den Lindeblock ist unter Dach und Fach

Die Stadt Bonn hat für den Bürokomplex „Lindeblock“ in Bad Godesberg einen Mietvertrag geschlossen. Der Betriebsausschuss des Städtischen Gebäudemanagements (SGB) hatte in einer nichtöffentlichen Sondersitzung am Donnerstagabend allerdings bestimmte Maßgaben daran geknüpft. Die hat die Eigentümerin, die Landmarken AG, akzeptiert, wie Pressesprecher Kolja Linden dem GA am Freitag auf Nachfrage bestätigte.