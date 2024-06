Kommentar zum „Lindeblock“-Vertrag Steuerzahler bluten für die Langsamkeit der Stadt Bonn

Meinung | Bonn · Die Eigentümer des Bad Godesberger Bürogebäudes lassen die Stadtverwaltung in den Mietvertragsverhandlungen auflaufen. Ihnen hilft eine Zwangslage, in die sich die Kommune in den vergangenen Jahren selbst gebracht hat, kommentiert unser Autor.

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

18.06.2024 , 05:00 Uhr

Das sanierungsbedürftige Stadthaus muss bis 2027 geräumt werden. Wohin die 1500 Beschäftigen umziehen sollen, ist noch völlig unklar. Foto: Benjamin Westhoff