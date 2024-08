Bombenfund brachte Linie 16 ins Stocken „Es fuhr mitten im Berufsverkehr nur alle 30 bis 40 Minuten eine Bahn“

45,6 Kilometer, die es in sich haben. Die Stadtbahnlinie 16 zwischen Köln Niehl und Bad Godesberg sorgt wieder für Unmut unter Fahrgästen. Anlass bot am Dienstag der Fund einer Weltkriegsbombe in Rodenkirchen. Im Zuge der Entschärfung wurde die Linie von 15.30 bis 17.06 Uhr unterbrochen.