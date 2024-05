Ersatzverkehr wegen Sondierungsarbeiten Einschränkungen auf Stadtbahnlinie 16 im Mai in Bonn

Die Stadtbahnlinie 16 fällt am Sonntag, 12. Mai, sowie am Sonntag, 19. Mai, und Montag, 20. Mai, zwischen 6 und 22 Uhr zwischen den Haltestellen „Tannenbusch Mitte“ und „Bonn Hauptbahnhof“ aus. Hintergrund sind Sondierungsarbeiten für den Aus- und Umbau der A565, wie die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am Montag mitteilen.