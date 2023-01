Festnahme an Haltestelle in Bonn : Mann bedroht anderen Fahrgast in Linie 16 mit Messer

An der Haltestelle Max-Löbner-Straße wurde der Tatverdächtige festgenommen. Foto: Sylvia Binner

Bonn Ein Mann hat in der Linie 16 in Bonn einen anderen Fahrgast mit einem Messer bedroht, um an dessen Mobiltelefon zu gelangen. Der Bedrohte gab sein Handy schließlich heraus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag hat ein Mann in Bonn in den frühen Morgenstunden einen Fahrgast in einer Bahn mit einem Messer bedroht. Beide waren mit der Straßenbahnlinie 16 aus Bonn kommend in Richtung Bad Godesberg unterwegs.

Plötzlich soll der 47-jährige Mann nach Angaben der Polizei ein Teppichmesser gezogen haben und das Mobiltelefon des 31-jährigen Fahrgasts, der sich zunächst innerhalb der Bahn in Sicherheit bringen wollte, gefordert haben. Als der Täter ihn weiter verfolgte, gab der Mann sein Mobiltelefon heraus.

Am Hauptbahnhof Bonn verließ der Fahrgast die Linie 16. Passanten alarmierten die Polizei, die den Tatverdächtigen an der Haltestelle Max-Löbner-Straße festnehmen konnten. Das gestohlene Mobiltelefon und das Teppichmesser führte der polizeibekannte Mann mit sich. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

(ga)