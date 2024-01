Parteiaustritt Bonner Linken-Politiker läuft zu Sahra Wagenknecht über

Bonn · Hanno von Raußendorf ist aus seiner Partei ausgetreten, will aber trotzdem weiter in der Bezirksvertretung Bonn bleiben. Seinen Job musste er allerdings wegen seines Austritts an den Nagel hängen.

06.01.2024 , 12:00 Uhr

Wechelt zur neuen Partei von Sahra Wagenknecht: der Bonner Linken-Bezirksverordnete Hanno von Raußendorf. Foto: Hanno Raußendorf

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Die Linken haben ab sofort keinen Vertreter mehr in der Bezirksvertretung (BV) Bonn. Mit dem Bezirksverordneten Hanno von Raußendorf hat nun der zweite Linken-Politiker die Partei verlassen. Der 61-Jährige will allerdings sein Mandat behalten. Vor ihm war 2022 der frühere Linke Arndt Schönowsky ausgestiegen. Er wechselte zur Die Partei, behielt ebenfalls sein Mandat und bildet seither mit Die-Partei-Mitglied Moritz van den Bergh eine eigene Fraktion in der BV Bonn.