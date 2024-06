Blues, Rock, Wave und Co. In diesen Clubs und Bars in Bonn wird Live-Musik gespielt

Das tschechische Lokal in Bonn-Castell bietet neben klassischen Getränken auch tschechischen Trank auf seiner Karte an. Nicht nur Anwohner zieht es in die gesellige Kneipe im Gebiet des früheren römischen Lagers an. Regelmäßige Auftritte von lokalen Bands und Musikern ziehen Besucher aus ganz Bonn sowie Umland an.