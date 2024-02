Straßendecke eingebrochen Loch an der Brühler Straße in Bonn sorgt für Stau

Ein abgesperrtes Loch an der Brühler Straße, etwa von der Größe eines Gullydeckels, sorgt für eine Verschärfung der ohnehin angespannten Verkehrslage durch die Sperrung des Endenicher Eis. Der Einbruch der Straßendecke sorgte am Montag für lange Rückstaus in der ohnehin bereits vollen Nordstadt. Das Problem: Während die Autoschlange stadtauswärts ohne weiteres passieren konnte, waren die Fahrzeuge in Richtung der Bornheimer Straße auf Lücken im Fahrzeugstrom oder die Gnade der Verkehrsteilnehmer auf der Gegenfahrbahn angewiesen. Eine Ampelschaltung oder sonstige Verkehrsregelung existiert nicht. Wann genau das etwa 40 Zentimeter tiefe Loch wieder geschlossen werden kann und wodurch der Schaden verursacht wurde, konnte die Stadt Bonn am Dienstag nicht beantworten.