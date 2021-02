Corona-Demo in Bonn : Lockdown-Gegner treffen auf Gegendemonstranten

Corona-Demo in Bonn

Mehrere Menschen veranstalteten am Mittwoch eine Gegendemo gegen Lockdown-Gegner. Foto: Axel Vogel

Bonn Eine Gruppe Lockdown-Gegner ist am Mittwochnachmittag auf Gegendemonstranten getroffen. Die Polizei musste einen Teilnehmer ausschließen.

Eine Gruppe Lockdown-Gegner ist am Mittwochnachmittag in der Bonner Innenstadt auf Gegendemonstranten getroffen. Eine Privatperson hatte die Demo gegen die Lockdown-Maßnahmen angemeldet und 30 Teilnehmer erwartet. Die Polizei zählte elf Personen, von denen eine einen Platzverweis erhielt. „Ein Teilnehmer wurde ausgeschlossen, weil er sich nicht in der Lage sah, eine Maske zu tragen“, sagte ein Polizeisprecher.