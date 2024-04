Schrecken nach Corona Bonner Long-Covid-Patientin droht die Pleite

Nachdem sich Melanie Bartsch-Heckenbücker vergangene Woche zum ersten Mal in ihren Rollstuhl gesetzt hatte, kamen ihr die Tränen. „Das war alles zu viel für mich. Man wird so komisch angesehen“, sagt die 46-Jährige aus der Bonner Nordstadt. Andererseits habe sie sich gefreut, wieder am Leben teilnehmen zu können und die ersten Kirschblüten zu sehen, als ihr Lebenspartner Roland Schmitz sie zu einer Ausfahrt durch die Altstadt einlud.