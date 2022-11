Boykottaktion zum Black Friday : Ein Zeichen gegen übermäßigen Konsum setzen

Andrew Triebe, Gründer von Love Your Local, setzt ein Zeichen gegen Rabattschlachten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am vergangenen Black Friday tobte auch in Bonn die Rabattschlacht. Zur Freude vieler Kunden. Das Geschäft Love your Local machte da nicht mit und setzte so ein Zeichen gegen den Konsum.