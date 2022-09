Luca Wefes bei Gesangstalentshow : Bonner singt am Freitag erneut bei “The Voice of Germany“

Luca Wefes ist eine Runde weiter: In den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ drehte sich Mark Forster für den 22-Jährigen um. Foto: ProSieben/Sat.1/Richard Hübner

Bonn Luca Wefes, 22-jähriger Musiker aus Bonn, ist eine Runde weiter bei The Voice of Germany: Nach den Blind Auditions berichtet er nun, wie es für ihn danach weiterging - und was die Zuschauer am Freitag erwartet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Fillmann

Luca Wefes ist eine Runde weiter: Bei der Gesangstalentshow „The Voice of Germany“ drehte sich Mark Forster in den Blind Auditions für den 22-Jährigen um. Damit sicherte sich Luca ein Ticket für das sogenannte Battle, welches kommenden Freitag um 20.15 Uhr in Sat. 1 übertragen wird. Dabei treten die Teilnehmer in der Regel im musikalischen Zweikampf gegen einen anderen Teilnehmer an.

Luca Wefes schaute die Blind Auditions von „The Voice of Germany“ zusammen mit seinen Freunden

Wie fühlt es sich an, sich nach den Dreharbeiten selbst im Fernsehen zu sehen? Luca berichtete von der Ausstrahlung der Blind Auditions: “Ich habe meine Freunde eingeladen und ein kleines Event daraus gemacht“, sagt er. Vorher habe er die Folge allerdings schon mit seiner besten Freundin geschaut, weil er es nicht habe erwarten können. „Es war sehr emotional und aufregend, mich dann selbst auf der Bühne zu sehen. Während des Auftritts hatte ich die ganze Zeit die Augen zu und habe erst am Ende des Lieds gemerkt, dass die Reise bei ‚The Voice‘ für mich noch weitergeht.“

Luca Wefes konnte durch „The Voice of Germany“ bereits einige Freundschaften knüpfen.

Für den 22-jährigen Bonner, der momentan in Berlin wohnt, hat sich mit der Teilnahme an der Show einiges geändert: Unter anderem auf Youtube und Instagram wurde er bereits oft angeschrieben. Sein persönliches Highlight war die Begegnung mit Kandidat Björn Meyer aus Team Rea Garvey: Nachdem er Luca angeschrieben hatte, standen die beiden wenig später zusammen in Berlin in der Fußgängerzone und machten Straßenmusik. Bei den beiden habe sich bereits eine Freundschaft entwickelt, berichtet Luca. Doch nicht nur Björn, sondern auch viele andere der Kandidaten nenne er inzwischen seine Freunde. Während der Dreharbeiten hätten die Kandidaten in einem Hotel übernachtet. „Menschen aus ganz Deutschland, sowie unter anderem aus Österreich und der Schweiz sind dort zusammengekommen. Es hat sich fast angefühlt wie Urlaub.“

„The Voice of Germany“: Luca berichtet über seine Erfahrungen während der Battles

“Es war eine ganz neue Situation, in den Battles nicht mehr allein auf der Bühne zu stehen“, berichtet der junge Sänger aus Bonn. Welchen Song er und sein Partner den Juroren und dem Publikum präsentierten, darf er noch nicht verraten. Dass es ein überwältigender Moment war, jedoch schon: „Mein Battlepartner und ich waren uns einig: egal, wie die Entscheidung am Ende aussieht, diese Minuten auf der Bühne werden wir niemals vergessen.“

Nachdem sich Mark Forster in den Blind Auditions für Luca umgedreht hatte, begleitete er ihn nun auf seinem Weg in die Battles. In den Proben hätten die Emotionen im Vordergrund gestanden: Mark legte den Fokus laut Luca bei den beiden Battlepartnern darauf, durch den Song möglichst viele Emotionen auszudrücken. Die Technik habe bereits gepasst.