Gruppe „Tyre Extinguishers“ Luft aus vielen SUV-Reifen in Bonn gelassen

Bekennerschreiber hätten vor Ort darauf hingewiesen, dass die Gruppe „Tyre Extinguishers“ hinter den Taten stecke. Aufgrund der offenbar politischen Motivation habe der Staatsschutz die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Auch in anderen NRW-Städten gab es Vorfälle, wie die Polizei mitteilt. So wurden in Aachen die Reifen von 240 Autos beschädigt. Hintergrund ist laut der Gruppe die Klimaschädlichkeit von großen und schweren Verbrennern.