Kritik an Stadt Bonn : Anwohnerin über Knöllchen in der Luisenstraße: "Willkür und reine Schikane"

Bonn Anwohner der Luisenstraße in Bonn ärgern sich über die Stadt. Sie verteilt seit Kurzem Knöllchen, obwohl sie das Parken dort laut der Anwohner seit Jahren geduldet hatte. Die Verwaltung zieht Parallelen zur Situation am Rheinufer.

Seit fast 40 Jahren lebt Claudine Bohere-Püschel in der Luisenstraße zwischen Kessenich und Poppelsdorf. 1984 ist sie dort in eine Wohnung eingezogen. Genauso lange parkt sie ihren Wagen am Bürgersteigrand. Vor wenigen Tagen fiel sie jedoch aus allen Wolken, als sie morgens in ihr Auto einstieg: An der Windschutzscheibe klemmte deutlich sichtbar ein Knöllchen.