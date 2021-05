Einsatz in Bonn : Feuerwehr löscht brennenden Kamin an der Luisenstraße

Die Feuerwehr löscht den Brand an der Luisenstraße. Foto: Volker Lannert

Kessenich Die Bonner Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen einen brennenden Kamin an der Luisenstraße gelöscht. Dafür hatte sie eine Fachfrau in den eigenen Reihen.

Wie gut, dass beim Kaminbrand am Donnerstagmorgen an der Luisenstraße die Freiwillige Feuerwehr aus Kessenich dabei war. Denn zur Löscheinheit gehört eine Schornsteinfegerin, die fachgerechte Tipps geben konnte.

Die Meldung kam um 6 Uhr zur Leitstelle, vor Ort kontrollierten die Feuerwehrleute den Kamin von innen und – mit einer Drehleiter – von außen. Es reichte schließlich, ihn auszukehren.