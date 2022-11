Sohn von Joey Kelly auf Reisen : Spannender Wettlauf mit den „Bosco Boys“ in Nairobi

Nelson Penedo, Geschäftsführer der Don Bosco Mission Bonn, und Luke Kelly blicken auf ihre Reise nach Nairobi und den Besuch des Straßenkinder-Zentrums "Bosco Boys" zurück. Foto: Sebastian Flick

Bonn Nelson Penedo und Luke Kelly blicken gemeinsam auf ihre Reise nach Nairobi und den Besuch des Straßenkinder-Zentrums "Bosco Boys" zurück. Die Reise hat sie geprägt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Flick

Mit vielen positiven Eindrücken und neuer Motivation für weitere Projekte ist Luke Kelly von seiner Kenia-Reise zur Don Bosco Mission Bonn zurückgekehrt. Der Marathonläufer hatte das von der Mission aufgebaute Straßenkinder-Zentrum „Bosco Boys“ in Nairobi besucht und die Kinder vor Ort zu sportlichen Top-Leistungen motiviert. Begleitet wurde er dabei von Nelson Penedo, Geschäftsführer der Don Bosco Mission Bonn. Gemeinsam blickten sie anhand einiger Fotografien auf die bewegende Reise zurück. „Hier habe ich mit 350 Kindern einen Wettlauf bestritten und hier hat mich einer der Jugendlichen zum Wettspringen motiviert“, erklärte Kelly. Von der Lebensfreude und der Offenheit der Kinder war er überrascht: „Ich war direkt Teil der Gruppe, fühlte mich sehr gut aufgenommen“, erzählte er.

50 Straßenkinder werden in der Einrichtung „Bosco Boys“ der Salesianer Don Boscos aufgefangen. Auch eine Schule und ein Ausbildungszentrum gehören zur Einrichtung, die von insgesamt rund 2500 Mädchen und Jungen besucht wird. Viele von ihnen sind in den Armenvierteln Nairobis aufgewachsen, sind vor Gewalt geflüchtet und haben auf der Straße ums Überleben gekämpft. Das „Bosco Boys“-Zentrum leistet auch Rehabilitationsarbeit für Kinder, die in die Drogenabhängigkeit geraten sind. Ziel der in Nairobi vor Ort tätigen Don Bosco Sozialarbeiter ist es, die Straßenkinder in einen geregelten Alltag zurückzuführen und wieder mit ihrer Familie zusammenzuführen.

Kelly Family unterstützt die Salesianer

Don Bosco Mission Einrichtung in Bonn gibt es seit mehr als 50 Jahren Die Don Bosco Mission Bonn setzt sich seit mehr als 50 Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit ein. Im Jahr 2021 konnten insgesamt 273 Projekte in 53 Ländern gefördert werden. In der Einrichtung am Sträßchensweg sind 40 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den Projekten im vergangenen Jahr zählen beispielsweise die Einrichtung einer Förderschule für Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen in Chile oder die Eröffnung einer Hotel- und Gastronomieschule, um jungen, in armen Verhältnissen lebenden Menschen in Vietnam die Möglichkeit einer Ausbildung zu geben. Don Bosco Einrichtungen für junge Menschen in Not gibt es heute in mehr als 130 Ländern der Welt. Weitere Infos auf der Website www.donboscomission.de

Seit drei Jahren engagiert sich Luke Kelly, Sohn von Kelly Family-Mitglied Joey Kelly, in der Don Bosco Mission Bonn. Deren Arbeit ist der Kelly Family schon seit Langem nicht unbekannt: „Opas Lieblingsheiliger war Don Bosco“, berichtete Luke Kelly. Als Botschafter unterstützt der 22-Jährige die Einrichtung auf vielfältige Weise. Wichtig war es ihm dabei, ein eigenes Projekt zu etablieren. „Als Marathonläufer wollte ich schon immer mal nach Kenia. Am liebsten nach Iten, denn da trainieren alle Athleten. Als ich aber von den „Bosco Boys“ hörte, wusste ich, das ist es! Das Projekt möchte ich unterstützen!“, so Kelly. Sein erster Besuch kann als großer Erfolg verbucht werden: Der Wettlauf mit einem Profi-Marathonläufer hatte den Kindern nicht nur viel Spaß bereitet, sondern ihnen auch neue Lebensfreude gegeben. „Wir sind sehr glücklich, Luke als Botschafter gewonnen zu haben. Er wird sicher nicht nur in Nairobi, sondern auch in Deutschland Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern“, sagte Penedo und ergänzte: „Für Kinder wie die Bosco Boys ist die Unterstützung vor Ort sehr wichtig“.