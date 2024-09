Nach Paralympics-Spott Haus der Springmaus sagt Auftritte von Luke Mockridge ab

Eine Flut von Nachrichten erwartete die Mitarbeiter im Haus der Springmaus am Montagmorgen. „Wir haben ein paar Hundert Mails, die beantwortet werden müssen“, sagt Pressesprecher Volker Ohl. Die E-Mails, die das Theater in Endenich erreichten, stammen zum großen Teil von Besuchern, die sich gegen die Auftritte von Luke Mockridge aussprechen. Der Comedian hatte in einem Podcast Witze über die Paralympics und über Menschen mit Behinderung gemacht und damit Aufsehen erregt. Im Oktober sollte er eigentlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Haus der Springmaus auftreten; beide Termin waren bereits ausverkauft.