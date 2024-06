Viele Verdienste LVR-Christophorusschule verabschiedet langjährige Schulleiter

Jürgen Hammerschlag-Mäsgen, seit 1991 Lehrer an der LVR-Christophorusschule und seit 2003 stellvertretender Schulleiter, wurde ebenfalls mit herzlichen Worten verabschiedet. Hammerschlag-Mäsgen wurde für seine Kompetenz und Kreativität gelobt. „Er war immer vorne mit dabei, getreu dem Motto: ‚Geht nicht, gibt’s nicht‘“, so die Dezernentin. Hammerschlag-Mäsgen initiierte wichtige Projekte wie die Mofa-AG, den Fahrrad-Reparaturdienst und eine Schulpartnerschaft mit einer Schule in Tunesien. „Auch sein Einsatz für das digitale Wachstum dieser Schule war unermüdlich“, ergänzte Schwarz. Vor allem als Schulleitungs-Duo seien er und Lambsdorff „unschlagbar“ gewesen.