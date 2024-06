Prozessbeginn gegen 59-Jährigen Arzt schildert Messerangriff in LVR-Klinik in Bonn

Der Psychiater erinnerte sich im Zeugenstand an dramatische Minuten, die er am 31. Juli vergangenen Jahres an seinem Arbeitsplatz in der Bonner LVR-Klinik am Kaiser-Karl-Ring erleben musste: Nachdem man nach der Visite „nicht so schön“ auseinander gegangen sei, habe ein 56-jähriger Patient ihm bei einem zweiten Termin die Hand entgegengestreckt und sich entschuldigen wollen. Er habe den Handschlag allerdings nicht erwidern wollen und den Patienten wissen lassen, dass eine solche Geste aus seiner Sicht nicht nötig sei. Daraufhin habe der Mann ihn mit einem Messer angegriffen, das dieser die ganze Zeit in der linken Hand gehalten haben müsse. Nur aufgrund seiner schnellen Reaktion und dank der Unterstützung von zwei Kollegen sei nichts weiter passiert. Er habe erst später bemerkt, dass er unter seinem T-Shirt eine Schürfspur des Messers davongetragen hatte.