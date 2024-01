Auch Hausbesuche möglich LVR-Klinik startet mit großem Psychiatrie-Modellvorhaben

Das Jahresbudget für das Modellvorhaben liegt für alle Patienten in der LVR-Klinik Bonn im Jahr 2024 bei knapp 100 Millionen Euro. Für den einzelnen Patienten stehen so im Schnitt 6900 Euro zur Verfügung. Die Klinik verfügt über 858 Betten und Plätze und beschäftigt rund 800 Pflegekräfte sowie 140 Ärzte. „Wir hatten im Modellvorhaben im Jahr 2023 eine kleine Zunahme an Patienten zu verzeichnen und gesehen, dass das Modell attraktiv ist. In den nächsten Jahren rechnen wir weiterhin mit steigenden Patientenzahlen, da wir DynaLIVE nun für jeden anbieten können“, sagt Szesik. Wie groß der „Quantensprung“ in der Versorgungsqualität für die Patienten mit dem DynaLIVE-Modell wirklich ist, wird sich bei der Bewertung in einigen Jahren herausstellen.