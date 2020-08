Wiedereröffnung im Oktober : LVR-Museum in Bonn bleibt wegen Umbauten weiter zu

LVR-Museum in Bonn bleibt wegen Umbauten weiter zu

Die neuen zentralen Aufzüge sollen direkt in die Geschichte des Rheinlands führen.

Bonn Das LVR-Museum in Bonn bleibt trotz Lockerungen bis September geschlossen. Der Grund ist der aktuelle Umbau, der rund acht Millionen Euro kostet.

„…aler“ klebt testweise eine schwarze Beschriftung auf dem neuen Ausstellungsrondell im Foyer des LVR-Landesmuseums in der Colmantstraße. Die menschlichen Knochen aus dem Neandertal in einer Vitrine daneben legen nahe, wie spätestens am 1. Oktober die vollständige Beschriftung lauten soll. „Unser ältester Mitarbeiter“, schmunzelt die scheidende Direktorin Gabriele Uelsberg liebevoll. Künftig soll der wertvolle Original-Fund gleich hinter dem Eingang zum Besuch der Dauerausstellung durch die Geschichte des Rheinlands einladen.