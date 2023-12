Bonner Männerforum „Ich hatte den Wunsch nach einer ehrlichen männlichen Verbundenheit“

Er ist Reiseveranstalter, Vater und geht in seiner Freizeit gerne wandern: Wolfgang Keller führt ein Leben mit viel menschlichem Kontakt. Und doch fühlte er sich zeitweise einsam. „Männer sollen stark sein. Sie sollen männlich sein, aber auch weich. Durch den Versuch ein bestimmtes männliches Rollenbild zu erfüllen, habe ich viel mit mir selbst ausgemacht. Bloß keine Schwäche nach außen zeigen. Dadurch wird man einsam“, erzählt Keller. Ihm fiel auf, dass sein Leben geprägt war von Frauen. Der Vater war fast nie da, weil er ständig arbeitete. Keller war zu Hause mit der Mutter, im Kindergarten mit der Erzieherin und später in der Grundschule mit der Lehrerin. Es fehlte an männlichem Kontakt. „Ich hatte den Wunsch nach einer ehrlichen männlichen Verbundenheit“, sagt der 54-Jährige.