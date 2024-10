Fantasy-Messe Was die Besucher der Bonner MagicCon in ihre Kostüme investieren

Bonn · Rund 3500 Menschen zieht es an diesem Wochenende zur Fantasy-Messe MagicCon nach Bonn. Wir haben mit einigen von ihnen darüber gesprochen, was sie in ihre Outfits investieren und wie viel Zeit sie in ihr Hobby stecken.