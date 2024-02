„Der Herr der Ringe“-Star Elijah Wood kommt 2024 zur MagicCon nach Bonn

Wie jedes Jahr kommen auch zahlreiche Fantasy-Stars in die Bundesstadt. In diesem Jahr können sich die Fans von „Der Herr der Ringe“ auf den US-amerikanischen Schauspieler Elijah Wood freuen, wie der Veranstalter auf seiner Webseite bekannt gegeben hat. In der Filmreihe spielte er den Hobbit Frodo Beutlin. Ebenfalls dabei ist sein Schauspiel-Kollege Dominic Monaghan, der den Hobbit Merry Brandybock verkörpert hat.