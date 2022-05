Mai-Kundgebung in Bonn : Kritik an Zwei-Klassen-Gesellschaft auf dem Arbeitsmarkt

Der Demonstrationszug mit Oberbürgermeisterin Katja Dörner kommt auf dem Marktplatz an. Foto: Sebastian Flick

Bonn Bei der Mai-Demonstration in Bonn sind zahlreiche Teilnehmer für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. Die soziale Spaltung sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagte DGB-Chef Bernd Weede.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Flick

Beschäftige kommen an ihre Grenzen, nicht nur in der Pflege, sondern auch als Honorarkräfte im Musik- und Sprachunterricht. Unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ gingen sie am Sonntag auf die Straße und demonstrierten bei der Bonner Mai-Kundgebung für bessere Arbeitsbedingungen.

Zum Tag der Arbeit versammelten sich auf dem Bonner Marktplatz Mitglieder aus verschiedenen Gewerkschaften. Sie waren zuvor in einem großen Demonstrationszug vom Haus des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an der Endenicher Straße in die Innenstadt gezogen. Mit dabei war auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner.

Im Fokus standen bei der Mai-Kundgebung Forderungen nach einer guten und gerecht bezahlten Arbeit. Zu den Angestellte im Pflegebereich, die seit der Corona-Pandemie noch stärker gefordert sind, zählt auch Jakob Lehnert. Der 27-Jährige ist im Bonner Uniklinikum in der OP-Pflege tätig und musste seine Arbeit von 100 auf 80 Prozent reduzieren, weil er an die Grenzen seiner Belastbarkeit stieß.

„Es gibt keinen Ausgleich für diejenigen, die Mehrbelastung aushalten müssen“, sagte Lehnert. Er forderte ebenso wie seine Kolleginnen und Kollegen eine Entlastung für die Beschäftigten des Uniklinikums, beispielsweise durch eine Personaluntergrenze. „Viele Beschäftigte sind aufgrund der inakzeptablen Verhältnisse aus dem Pflegedienst geflüchtet“, sagte Lehnert und machte damit deutlich, dass die zu geringe Zahl der Beschäftigten nicht alleine auf einen Personalmangel zurückzuführen sei.

Auch Musiker Christof Boermer nahm an der Kundgebung teil. Er unterrichtet Geige und Bratsche an der Ludwig van Beethoven Musikschule – wie auch viele seiner Kollegen als Honorarkraft. Diese erhalten teils bis zu 50 Prozent weniger Honorar als Festangestellte, obwohl sie die selbe Arbeit leisten. „Wir leben mittlerweile in einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Wir brauchen Existenzperspektiven für Honorarkräfte“, betonte Boermer.

Absicherung für Honorarkräfte gefordert

Auch beim Arbeitgeber von Monika Strauß-Rolke sind die wenigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fest angestellt. Die Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache ist an einer Bonner Sprachschule tätig. „Seit 20 Jahren bekommen wir nur Fünf-Wochen-Verträge, obwohl wir im staatlichen Auftrag tätig sind“, sagte Strauß-Rolke und forderte eine Absicherung für Lehrkräfte.